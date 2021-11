Samaris vai jogar nos Países Baixos

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:31 Facebook

O ex-Benfica assinou contrato com o Fortuna Sittard, do principal campeonato do país neerlandês.

O grego Andreas Samaris assinou com os neerlandeses do Fortuna Sittard, penúltimo classificado da Eridivisie, até ao final da época. "Estou muito ansioso por este novo desafio. Estou há alguns dias no país e estou a gostar muito, Depois de um período maravilhoso em Portugal estou ansioso por começar esta nova aventura e tudo irei fazer para ser importante para a equipa", referiu Samaris no site oficial do clube.

O médio de 32 anos foi muito elogiado por Sjoerd Ars, diretor técnico do Fortuna Sittard, explicando que está "impressionado" com o jogador. "Normalmente um jogador do calibre de Samaris não é viável para nós. Impressionou-nos muito nos últimos dias, como jogador mas também como pessoa. É um profissional de primeira linha e, apesar da sua bela carreira, ainda tem muita vontade. Esperamos que em breve esteja apto para poder jogar", disse.

Andreas Samaris rescindiu contrato com o Benfica em agosto, após ter passado sete temporadas no clube da Luz, tendo realizado 190 jogos.