Samba abrilhanta triunfo contra camisolas dos Spurs

João Faria Ontem às 23:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Carioca formado no "Fla" marca em êxito histórico dos castores, face a ingleses que jogaram com segundas linhas. Pacenses vão discutir passagem a Londres.

Lucas Silva, um avançado brasileiro de 23 anos "made in Flamengo", que cumpre a segunda época no Paços de Ferreira após uma primeira temporada sem motivos de realce, foi a figura do histórico triunfo da equipa pacense, frente ao poderoso Tottenham. A equipa de Jorge Simão bateu os "Spurs", graças a um tento obtido pelo atacante canarinho perto do intervalo e vai em vantagem a Londres, na próxima quinta-feira, discutir a passagem à fase de grupos da nova competição da UEFA.

A equipa inglesa, agora treinada por Nuno Espírito Santo, apresentou-se no início do play-off sem nenhum dos titulares que no domingo haviam batido o Manchester City, para a Premier League. Isto sem esquecer Kane, a estrela da companhia, que tem o futuro indefinido e ficou em Inglaterra, como a grande maioria dos craques da equipa londrina.

Apesar de ter afirmado que estava em Portugal em modo competição, NES trouxe as segundas linhas do Tottenham, com alguns jovens pelo meio e a gestão do plantel colocou em evidência fragilidades que o adversário, quase na máxima força, explorou bem, vencendo indiscutivelmente.

Os "spurs" não tiveram uma oportunidade clara de golo em todo o jogo e vão ter de puxar dos galões, para virar a eliminatória. Já o Paços, à exceção de algum nervosismo inicial, foi capaz de se soltar e exibir bons momentos de futebol.

PUB

Mesmo antes de surgir o tento de Lucas Silva, que aproveitou um passe longo de Hélder Ferreira para bater Gollini e marcar pela segunda vez nesta época, já o Paços dava sinais de que tinha condições para vencer.

Na segunda parte, assistiu-se a uma ténue reação do Tottenham, mas o Paços, com um meio-campo consistente, controlou a vantagem. A equipa lusa soube ser feliz e merece entrar no Hotspur Stadium em vantagem. Lógico que, na segunda mão, os ingleses já não devem poupar tanto e tudo deverá ser mais complicado para os castores, mas este triunfo já ninguém lhes retira e, no fundo, tudo é possível...