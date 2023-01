Sampdoria recebe envelope com bala vazia e ameaça a dois responsáveis

JN/Agências Hoje às 17:36 Facebook

A Sampdoria, penúltima classificada do campeonato italiano, recebeu, esta segunda-feira, um envelope com uma bala de espingarda e a frase ameaçadora "Desta vez está vazia, na próxima será real".

A carta chegou à sede do clube, em Génova, e a mensagem foi dirigida ao anterior presidente, Eduardo Garrone, e ao seu sucessor, Massimo Ferrero, desde 2014 o maior acionista do emblema do norte de Itália.

A nove pontos da 'salvação', a Sampdoria não vive apenas uma situação desportiva complicada, pois agravam-se os problemas financeiros, com dívidas superiores a 150 milhões de euros, com os adeptos a culpabilizar a dupla Garrone-Ferrero.

O caso está a ser investigado pelo Ministério do Interior.

Paralelamente, um grupo de 70 adeptos protestou contra os dois responsáveis junto à sede do clube, com os media locais a relatar o deflagrar de tochas de fumo a denunciar a "vergonha" dos responsáveis.

O ex-presidente Ferrero deixou o cargo em dezembro de 2021 após ser preso por acusações não relacionadas à administração do clube, porém mantém o controlo.

O antigo futebolista do clube Marco Lanna é quem preside à Sampdoria, cuja maioria dos adeptos deseja ver vendida a quem lhe traga estabilidade.