O Almería anunciou a renovação de contrato com o português Samuel Costa até 2029. O médio, que já tinha contrato até 2026, prolonga a ligação ao emblema espanhol, ficando como um dos jogadores com vínculo mais longo do futebol profissional.

O ex-Braga chegou ao Almería, por empréstimo, em 2020/21, tendo o emblema espanhol acionado a opção de compra sobre Samu, após uma época em que foi dos mais utilizados do plantel.

Este ano já leva seis jogos no principal campeonato de Espanha.