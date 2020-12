Samuel Barata e Carla Salomé campeões nacionais de dez mil metros

JN/Agências Hoje às 21:19 Facebook

Samuel Barata, do Benfica, e Carla Salomé, do Sporting, sagraram-se, esta sexta-feira, campeões nacionais dos 10.000 metros de atletismo, no estádio Municipal da Maia, tendo confirmado o favoritismo que lhes era atribuído.

O atleta do Benfica sagrou-se campeão pela segunda vez, depois de um título conseguido em 2015, enquanto a corredora do Sporting conseguiu o terceiro título na distância, após os triunfos em 2016 e 2017, igualando Fernanda Ribeiro e Dulce Félix.

Samuel Barata completou a distância com o tempo de 28.30,73 minutos e terminou no segundo lugar, atrás do espanhol Jesus Ramos, que fez 28.22,42.

A prova começou com 16 aletas, terminou com nove e acabou por ser dominada pelo atleta espanhol, que se mostrou mais forte nas últimas seis voltas e cortou a meta com uma vantagem segura sobre Samuel Barata.

Carla Salomé cumpriu a distância em 32.49,93 minutos, ao passo que Sara Moreira fez 33.04,94, muito longe da sua melhor marca, 31:12.93, alcançada em 2015. A espanhola Laura Luengo ficou no terceiro posto, com 34.07,40. A prova dos 10000 metros femininos contou com 12 atletas à partida. Terminaram dez e a última classificada fez um tempo superior a 55 minutos.

O programa contou ainda com uma segunda série de 10.000 metros masculinos, que Miguel Borges, da 4Run, ganhou com o tempo de 29.34,56. Realizaram-se duas provas extra de 5.000 metros, sendo que Etson Barros, do Benfica, impôs-se com à vontade na masculina, fazendo com 14.34,96 minutos, e Mariana Machado, do Sporting de Braga, ganhou a feminina, com 15.57,05.

A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), em comunicado, explicou que o agendamento da prova se justificou devido à "importância que adquire a criação de oportunidades para que os atletas possam tentar a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio", em 2021.

A Federação esclareceu que devido às contingências impostas na sequência da pandemia de covid-19, "para permitir a deslocação dos atletas", a prova decorreria num horário pouco habitual para um dia de semana.

As corridas começaram pouco depois das 15 horas e realizaram-se debaixo de muito frio e sem público, devido à pandemia.

Resultados dos 10.000 metros

Masculinos:

1.º Jesus Ramos (Espanha), 28.22,42 minutos

2.º Samuel Barata (Benfica), 28.30,73

3.º André Pereira (Benfica), 29.17,46

4.º Miguel Marques (Sporting), 29.25,63

Femininos

1.º Carla Salomé, (Sporting) 32.49,93 minutos.

2.º Sara Moreira, (Sporting) 33.04,94

3.º Laura Luengo (Espanha), 34.07, 40

4.º Carla Martinho (Recreio Desportivo de Águeda), 34.19,72