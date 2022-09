Samuel e a chegada ao F. C. Porto: "Objetivo cumprido na minha carreira"

André Bucho Hoje às 20:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Guarda-redes de 28 anos, agradece "reconhecimento do trabalho" e deixa elogios a Diogo Costa.

"Estou muito grato pelo meu trabalho ter sido reconhecido e por chegar a um grande como o FC Porto. Para chegar aqui, foi bastante difícil. Trabalhei arduamente, focado e determinado, sempre com a consciência de que tudo tinha um propósito. Agradeço a Deus por ter chegado aqui e é mais um objetivo cumprido na minha carreira. Tenho vários, mas agora é um passo de cada vez, sempre focado em busca de novos objetivos", foi assim que Samuel Portugal, reforço do F.C. Porto, abordou a chegada ao emblema azul e branco, abordando a exigência reconhecida que Sérgio Conceição passa ao plantel.

"Espero muito trabalho, falei com o mister por telefone e amanhã vou conhecê-lo. Sei que a exigência dele é para o bem do clube, para irmos atrás de títulos. Gosto disso e quero que nos juntemos todos em prol do F.C. Porto", explicou, elogiando os colegas com que disputa a vaga na baliza.

"Vai ser muito bom trabalhar com todos os guarda-redes. O Diogo é um grande guarda-redes que se tem vindo a destacar na Liga e na seleção, o Cláudio Ramos também tem excelentes qualidades e o Francisco Meixedo não conheço. Quero acrescentar e quem ganha é o F.C. Porto", assumiu.

Samuel Portugal deixou o Portimonense depois de 65 encontros disputados, e assinou contrato válido com os azuis e brancos até 2027.