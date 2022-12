Antigo jogador Samuel Eto'o agride adepto no final do Brasil-Coreia

JN Hoje às 09:38 Facebook

O presidente da federação camaronesa de futebol, Samuel Eto'o, foi filmado a agredir um adepto nas imediações do Estádio 974, onde assistiu à vitória do Brasil frente à Coreia do Sul, por 4-1.

Após o encontro, já no exterior do estádio, Samuel Eto'o, antigo craque de F. C. Barcelona e Inter de Milão, entre outros, foi abordado por vários adeptos, que tentavam fotografá-lo e filmá-lo.

Eto'o irritou-se com um dos fãs e enfrentou-o. Apesar da tentativa de várias pessoas em acalmá-lo, o presidente da federação camaronesa acabou por agredir o adepto com um pontapé na cara, atirando-o ao chão.