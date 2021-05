JN Ontem às 21:28 Facebook

Um golo de Lino, aos 34 minutos, foi quanto bastou para o Gil Vicente sair da Madeira com os três pontos, fruto do triunfo sobre o Marítimo (1-0), em jogo da 31.º jornada da Liga.

Num primeiro momento, o tento do avançado brasileiro foi anulado por fora de jogo no momento do passe, mas o VAR confirmou a posição regular do jogador e o lance foi validado.

Com este resultado, os gilistas subiram à décima posição, com 35 pontos, enquanto os insulares são 13.º, a dois pontos dos minhotos.

Veja o golo: