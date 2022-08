Samuel Portugal para ocupar a vaga na baliza

Presidente da SAD do Portimonense confirma interesse portista no brasileiro. Tomás Esteves oficializado no Pisa.

A saída de Marchesín para o Celta de Vigo veio abrir um espaço no plantel azul e branco para a posição de guarda-redes. Entre vários alvos, o principal parece mesmo ser Samuel Portugal. Rodiney Sampaio, presidente da SAD do Portimonense, confirmou ontem, em declarações à Rádio Renascença, o interesse portista no brasileiro, de 28 anos. "É uma oportunidade para o Samuel de poder defender um clube acima do Portimonense, é um grande interesse do F. C. Porto. Espero que possa haver um final feliz para as duas partes", revelou o dirigente, acrescentando, contudo, que ainda não recebeu qualquer proposta dos dragões.

Há dois grandes aspetos que podem facilitar a saída de Samuel Portugal para a Invicta. O primeiro prende-se com as boas relações entre as duas SAD, que já fizeram alguns negócios no passado (Nakajima e Bruno Costa, por exemplo). O segundo tem a ver com o facto do Portimonense pretender manter Nakajima (emprestado na última época) e estar interessado em Fernando Andrade, dois jogadores que não entram nos planos de Sérgio Conceição.