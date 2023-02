Sanca foi trunfo para desatar o nó ao cair do pano

Avançado luso-guineense, lançado no segundo tempo, fez o golo da vitória (1-0) do Famalicão sobre o Portimonense.

Graças a um trunfo vindo do banco de suplentes, o Famalicão arrancou uma preciosa vitória (1-0), ao cair do pano, sobre o Portimonense, que deixa o conjunto minhoto com melhor fôlego na tabela. Numa partida em que os nortenhos tiveram as melhores chances, mesmo passando por alguns sustos, Leandro Sanca, lançado a 20 minutos do fim, desatou o nó, com um golo oportuno mas também feliz.

O conjunto famalicense, que até entrou melhor no jogo, com Alex Dobre e Iván Jaime a rondarem cedo o tento inaugural, acabou por se enredar na boa teia defensiva montada pelos algarvios, que antes do intervalo estiveram perto de marcar, por Maurício.