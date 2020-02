Sanção ao Vitória de Guimarães poderá ir de um a três jogos à porta fechada

João Faria com Nuno Barbosa Hoje às 08:30 Facebook

A UEFA recomenda a suspensão dos encontros e avisos aos adeptos.

O Vitória de Guimarães poderá ser punido, entre o mínimo de um e o máximo de três jogos à porta fechada, na sequência do sucedido com Marega, no decorrer da partida frente ao F. C. Porto.

De acordo com o artigo 113 do Regulamento Disciplinar das competições organizada pela Liga, "comportamentos discriminatórios em função da raça, religião ou ideologia" são punidos com a sanção de jogos à porta fechada, além de multas, que variam entre 20 mil e 102 mil euros.