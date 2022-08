Sanches: "Escolhi o Paris Saint-Germain porque acho que é o melhor projeto para mim"

JN/Agências Hoje às 20:40 Facebook

O internacional português Renato Sanches salientou, esta quinta-feira, ter feito "a escolha certa" ao assinar por cinco épocas pelos franceses do PSG, clube no qual irá reencontrar Christophe Galtier, um treinador que acabou por ter peso na decisão.

"Estou muito feliz com a minha chegada aqui, a Paris. Estes últimos dias foram muito importantes para mim e para a minha família. Tenho a certeza que fiz a escolha certa ao ingressar no clube. Escolhi o Paris Saint-Germain porque acho que é o melhor projeto para mim. Ficar em França? Foi importante para mim, porque já conheço este campeonato", avançou o médio, de 24 anos, aos meios de comunicação do campeão gaulês.

Renato vai reencontrar o técnico Christophe Galtier, que foi preponderante na decisão de rumar ao clube da capital, em que atuam os compatriotas Nuno Mendes, Danilo Pereira e Vitinha.

"Eu conheço-o bem. Ele é um bom treinador, que me fez evoluir muito desde que entrei na Ligue 1. Juntos, até conseguimos vencer o campeonato com o Lille. Fizemos um bom trabalho juntos e estou feliz em trabalhar com ele novamente. Trabalhar com um treinador que conheço torna sempre as coisas mais fáceis. A comunicação é mais fácil", explicou.

O antigo médio do Benfica mostrou-se "feliz por encontrar compatriotas portugueses, que também podem facilitar a integração", e admitiu que foi com o lateral Nuno Mendes que falou antes de assinar o contrato por cinco temporadas.