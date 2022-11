Sanches, Guedes e Mário Rui destacam-se entre os 29 lusos excluídos

Com a divulgação dos 26 eleitos de Fernando Santos para representar Portugal no torneio do Catar ficaram de fora 29 jogadores da lista inicial de 55 pré-convocados, três dos quais escapam à toada de consenso generalizado que tem pautado a análise às opções do selecionador: Renato Sanches, Gonçalo Guedes e Mário Rui.

Renato Sanches, campeão da Europa de seleções em 2016, é uma das ausências mais sonantes, na lista final de 26 futebolistas, divulgada, nesta quinta-feira, pelo selecionador português, Fernando Santos, tendo em vista a participação de Portugal, na fase final do Mundial'2022, que decorrerá no Catar, a partir do próximo dia 20.

O médio do PSG, de 25 anos e que soma 32 internacionalizações e três golos por Portugal, não foi incluído na lista final de 26 futebolistas. Em parte devido a problemas físicos há praticamente um ano que o antigo jogador do Benfica não joga pelas quinas. A última partida que disputou foi a 14 de novembro de 2021, em jogo de qualificação para o Mundial, que Portugal perdeu (1-2) com a Sérvia e por isso foi obrigado a ir ao play-off. Renato marcou o golo luso, mas entretanto falhou os oito jogos seguintes da equipa portuguesa.