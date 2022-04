Sandro Cruz é titular na Madeira

JN Hoje às 16:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O jovem jogador foi recentemente alvo de racismo e é aposta de Nélson Veríssimo para defrontar o Marítimo. Paulo Bernardo também no onze.

A titularidade de Sandro Cruz é a principal novidade na equipa do Benfica que iniciará o jogo deste sábado, frente ao Marítimo, a contar para a 32.ª jornada da Liga.

O jogador, de 20 anos, foi recentemente alvo de racismo durante um jogo da equipa B e vai estrear-se pela equipa principal das águias, ocupando a vaga de Grimaldo. Paulo Bernardo, outro jogador da formação do Benfica, mantém a titularidade do jogo com o Famalicão.

João Mário será o médio ao lado de Weigl, enquanto Gil Dias também faz parte do onze benfiquista.

Onze do Marítimo: Paulo Victor; Cláudio Winck, Matheus, Zainadine, Vidigal, Guitane, Beltrame, Edgar Costa, Rossi, Vítor Costa e Joel Tagueu.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Vertonghen, Otamendi, Sandro Cruz, Weigl, João Mário, Paulo Bernardo, Gil Dias, Everton e Darwin.

A equipa de arbitragem será liderada por Hélder Malheiro, com Rui Oliveira a ficar com as funções de videoárbitro.