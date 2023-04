Sangue frio de Taremi decide dérbi de emoções

Iraniano marcou, de penálti, o golo que valeu a vitória aos dragões. Marcano foi expulso a meio da segunda parte e os boavisteiros ameaçaram o empate.

Os pontos estão pela hora da morte na luta pelo título e a frase voltou aplicar-se na vitória tangencial do F. C. Porto sobre o Boavista. Num dérbi intenso, as panteras venderam cara a derrota, consumada num penálti convertido por Taremi, na segunda parte.

Para quase todo o público que deixou o Dragão perto da enchente, esse foi o grande momento de uma tarde de sofrimento. Pouco depois, Marcano cometeu um erro gritante, foi expulso por agarrar Ricardo Mangas, que seguia isolado, e o Boavista aproveitou a superioridade numérica para cheirar o empate. Por falta de pontaria alheia, numas vezes, noutras por mérito de Diogo Costa e companhia, o F. C. Porto segurou os três pontos que o mantêm a quatro pontos do Benfica.