Sangue novo na seleção nacional frente ao Uruguai

Defesa e meio-campo tremeram diante do Gana. Otávio está lesionado e falha o jogo com os sul-americanos.

A seleção portuguesa derrotou o Gana e aproximou-se do objetivo de conquistar um lugar nos oitavos de final, mas nem tudo correu bem no Estádio 974. A equipa mostrou instabilidade emocional e demasiados nervos na defesa, já que depois de marcar deixou sempre o conjunto africano regressar ao jogo. Nos últimos instantes, um erro do guarda-redes Diogo Costa quase deitou tudo a perder.

João Cancelo e Danilo tremeram em momentos chave, Raphael Guerreiro não mostrou a fiabilidade dos últimos anos e, por outro lado, Otávio lesionou-se e deve falhar o jogo com o Uruguai (depois de amanhã, 19 horas, RTP 1 Sport TV1), que pode valer o apuramento para os oitavos de final do Mundial 2022, caso a equipa das quinas vença.