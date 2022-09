Sangue, suor e penálti no jogo 190

Ronaldo ficou mal tratado mas jogou os 90 minutos.

O início de temporada não está, de facto, a correr particularmente bem a Cristiano Ronaldo e nem o regresso à seleção ajudou o avançado. No dia em que somou a 190.ª internacionalização, o capitão das quinas ficou em branco na República Checa, sofreu um choque brutal com o guarda-redes adversário e, como se tudo isso não bastasse, ainda cometeu uma grande penalidade.

Com apenas um golo marcado em oito jogos pelo Manchester United em 2022/23 - de penálti, frente ao Sheriff, na Liga Europa -, ainda não foi desta que o melhor marcador de todos os tempos no futebol internacional se reencontrou com as balizas adversárias. Titular no penúltimo jogo da fase de grupos da Liga das Nações, o capitão viveu um momento de grande azar ao minuto 13. Um choque com o guarda-redes checo deixou-o o sangrar abundantemente do nariz, foi assistido no relvado e, por incrível que pudesse parecer na altura, acabou mesmo por aguentar os 90 minutos.

Depois de perder uma oportunidade de ouro para fazer o 2-0, CR7 cometeu uma grande penalidade em cima do intervalo, por mão na bola, que Schick desperdiçou, e na segunda parte ainda fez o desvio de cabeça que permitiu a Diogo Jota estabelecer o 0-4 final. Agora, é tempo de pensar na "final" de depois de amanhã com a Espanha e, a seguir, no Campeonato do Mundo do Catar.