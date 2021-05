Sanjoanense acusa árbitro de insultos racistas a jogador

Rui Almeida Santos Hoje às 22:00 Facebook

A Sanjoanense denunciou, em comunicado, que o árbitro do jogo frente ao S. João de Ver terá chamado "macaquinho" ao médio sul-africano George Matlou, depois de o jovem, de 22 anos, o ter questionado sobre a razão pela qual havia sido expulso, instantes antes, em jogo a contar para o Campeonato de Portugal.

Tudo aconteceu após o final do encontro, que terminou com a vitória do S. João de Ver por 2-1. Ainda com as duas equipas no relvado, o quarteto de arbitragem dirigiu-se para a zona dos balneários. Aí, George terá questionado Nelson Cunha, em inglês, sobre o porquê de ter visto o cartão vermelho, nos derradeiros minutos do encontro. Segundo o comunicado da Sanjoanense, o juiz da AF de Viana do Castelo ter-lhe-á respondido: "No speak english (não falo inglês), vai lá para dentro macaquinho".

Há dois anos em Portugal, o médio sul-africano terá compreendido o insulto e ficou visivelmente alterado. Assim que se aperceberam do sucedido, os restantes jogadores da Sanjoanense procuraram pedir satisfações ao árbitro, que se refugiou no balneário até à chegada de reforço policial ao estádio.

A versão é, contudo, refutada por Fernando Costa Lima, presidente do Conselho de Arbitragem de Viana do Castelo, que conversou com Nelson Cunha após ter estalado a polémica. "A comandante da GNR é a única testemunha ocular. Ele não proferiu qualquer insulto racista e ficou perplexo por o jogador ter inventado essa história.", disse, ao jornal "O Jogo". Ao que o JN apurou, o jogador deverá apresentar queixa contra o árbitro.