Sanjoanense, Alverca e Belenenses na fase de subida da Liga 3

A uma jornada do fim da primeira metade da Liga 3, resta apenas uma vaga ainda em aberto para a fase de promoção.

O último fim de semana confirmou mais três equipas na fase de subida da Liga 3. Sanjoanense, Alverca e Belenenses juntaram-se aos já apurados Felgueiras, Lank Vilaverdense, União de Leiria e Amora.

O conjunto de São João da Madeira goleou, no sábado, o Fafe (4-0) e tirou partido do empate do Sporting de Braga B em Montalegre (2-2), num jogo em que os bracarenses jogaram em superioridade numérica desde o minuto 22, por expulsão de Ari.

Os arsenalistas continuam na corrida pelo quarto lugar da Série A, o último de acesso à fase de promoção, juntamente com o Varzim, que empatou diante do Canelas 2010 (1-1) e entra na última jornada a depender apenas de si para se apurar.

A equipa de Vila Nova de Gaia marcou primeiro, por Zezinho, logo aos 9 minutos, mas os poveiros conseguiram o empate já dentro do tempo de compensação com um golo de Guga.

Na última ronda da Série A, que se joga no dia 12 de março (16 horas), o Varzim visita o Paredes e o Sporting de Braga B recebe o São João de Ver.

Na Série B já são conhecidos os quatro clubes que seguem para a disputa pela subida à Liga 2.

Alverca, que ganhou ao Real na sexta-feira (2-1), e Belenenses, que fecha a jornada na casa do Vitória de Setúbal (19 horas de domingo), beneficiaram das derrotas de Caldas (3-0 com a União de Leiria) e Sporting B (2-0 frente ao Fontinhas) para festejar o apuramento.

Handel volta aos relvados com golo

Outro dos momentos altos da 21.ª jornada da Liga 3 viveu-se em Vila Verde, onde Tomás Handel marcou o regresso aos relvados, mais de um ano após se ter lesionado com gravidade, com um golo no jogo frente ao Lank Vilaverdense.

Os vimaranenses acabariam por perder a partida por 2-1, nada que tire peso ao momento importante vivido pelo internacional sub-21 português.