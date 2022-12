Sanjoanense aposta em António Barbosa para o banco

JN Hoje às 10:43 Facebook

António Barbosa sucede a Tiago Moutinho no banco da Sanjoanense, da Liga 3. A sua estreia será frente ao Vitória de Guimarães B, no dia 7 de janeiro.

Está encontrado o sucessor de Tiago Moutinho no comando técnico da Sanjoanense. António Barbosa, que nas duas últimas épocas orientou o Varzim, é o escolhido pela SAD "alvinegra", liderada por Urgel Martins, para comandar a equipa na Série A da Liga 3.

Com experiências no Trofense, no Vilaverdense e na equipa sub-23 do Famalicão, entre outros, António Barbosa prepara-se para a primeira aventura na Liga 3, competição criada, na temporada passada, pela Federação Portuguesa de Futebol.

O técnico, natural de Braga, sucede no cargo a Tiago Moutinho, que acabou demitido após uma série de três jogos consecutivos sem vencer, sendo que, nos últimos seis, só conseguiu ganhar por uma vez.

Ainda assim, o emblema de São João da Madeira mantém-se na quarta posição da Série A, em zona de apuramento para a fase de subida à Liga 2, com os mesmos 18 pontos do que o quinto classificado, o Canelas 2010.

A estreia de António Barbosa no banco da Sanjoanense está marcada para o dia 7 de janeiro, na casa do último classificado da Série A da Liga 3, o Vitória de Guimarães B.