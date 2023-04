Sanjoanense e Lank Vilaverdense não aproveitam desaire do Belenenses

Rui Almeida Santos Hoje às 20:15 Facebook

Já sem hipóteses de lutar pela subida à Liga 2, o Amora goleou o Belenenses (3-0), que perdeu pela primeira vez na fase de subida. No restante duelo da Série 2 da fase de subida, Sanjoanense e Lank Vilaverdense empataram a zero e mantiveram intactas as aspirações de subir de divisão, quando falta disputar apenas uma jornada. Por seu turno, o Montalegre viu confirmada a queda ao Campeonato de Portugal.

O Belenenses perdeu a invencibilidade na fase de subida e complicou as contas da promoção à Liga 2. Em Amora, diante de um adversário que ainda não tinha pontuado na segunda fase, os azuis de Belém caíram com estrondo, acabando goleados por 3-0.

Ainda assim, o resultado não reflete o que se passou ao longo de grande parte do encontro. A equipa que viajou desde o Restelo respondeu bem ao tento inicial amorense, apontado por Joca, dispôs de boas ocasiões para anular a desvantagem, mas viu a reação condicionada com a expulsão de Chima Akas, ao minuto 69.

Em superioridade numérica, o Amora partiu para um triunfo dilatado, com Vitinha e João Oliveira a fecharem o resultado em 3-0.

Apesar do desaire, o Belenenses continua a liderar a Série 2 da fase de subida, com mais dois pontos do que o Lank Vilaverdense e três do que a Sanjoanense, equipas que empataram a zero no Estádio Conde Dias Garcia.

A equipa de Vila Verde viveu uma tarde infeliz em São João da Madeira, num jogo em que acertou por três vezes nos ferros, duas delas por André Soares e a restante por Maviram.

Na última jornada da Série 2, que se joga no próximo sábado, a Sanjoanense visita o Restelo para defrontar o Belenenses, enquanto o Lank Vilaverdense recebe o Amora.

Na fase de manutenção, o Varzim alcançou um importante triunfo em Montalegre (1-0), que com este resultado vê confirmada a queda ao Campeonato de Portugal. Umaro Baldé, no arranque da segunda parte, apontou o único golo do jogo.

O triunfo permite aos poveiros entrarem na última jornada da Série 1, na qual recebe o já tranquilo Fafe, a depender apenas de si para se manter na Liga 3. Já o São João de Ver precisa de vencer o Montalegre e que o Varzim escorregue na última jornada para se salvar da despromoção.