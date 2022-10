Sanjoanense mantém invencibilidade na Série A da Liga 3

JN Hoje às 20:55 Facebook

A Sanjoanense venceu o Canelas 2010, com dois golos de Joel Silva, e isolou-se na terceira posição da Série A da Liga 3. Logo a seguir surge o Felgueiras, que derrotou o Paredes, numa ronda em que o Fafe ganhou ao Vitória de Guimarães B.

Um bis de Joel Silva, ainda na primeira parte, permitiu à Sanjoanense derrotar o Canelas 2010 (2-1) e, dessa forma, isolar-se no último lugar do pódio da Série A da Liga 3. Francisco Sousa apontou o tento de honra do conjunto de Vila Nova de Gaia.

Anadia e Sporting de Braga B não saíram do nulo, apesar de os bracarenses terem acertado no poste, aos 31 minutos, por Mathys.

Com uma grande penalidade convertida por Guilherme Ferreira para lá do minuto 90, o Fafe derrotou o Vitória de Guimarães B (2-1), somando o segundo triunfo consecutivo no campeonato. Antes, Pedro Ribeiro tinha adiantado os fafenses, que ficaram reduzidos a dez aos 32 minutos por expulsão de Zé Thiago. Yuk Jin-young marcou o tento dos vitorianos, ao minuto 82.

Em Felgueiras, a equipa da casa venceu o Paredes por 1-0. Lançado no jogo ao intervalo, Daniel Rodrigues apontou o único golo do encontro.

A 7.ª jornada da Liga 3 ficará concluída apenas no dia 10 de dezembro, quando se disputar a partida entre o Sporting B e o Amora, da Série B.