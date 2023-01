Sanjoanense: tradição em clube com evolução contínua

Rui Almeida Santos Hoje às 17:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Pavilhão do saudoso Paulo Pinto acolhe os jovens basquetebolistas da Sanjoanense. Entre os 6 e os 12 anos são cerca de uma centena

No pavilhão Paulo Pinto, em São João da Madeira, as manhãs de sábado são passadas entre dribles e lançamentos ao cesto. É ali que se constrói o futuro e, pelo caminho, se mantém a tradição de uma modalidade cujas ramificações na Sanjoanense remontam à década de 1930, sendo mesmo uma das primeiras atividades a ser implementadas por "um clube eclético", como assinala o vice-presidente Ricardo Pinto.

A secção vive dias animadores, com mais de 170 atletas nos quadros, uma centena dos quais no minibasquete, que se dedica a crianças entre os 6 e os 12 anos. "É onde nasce o futuro da Sanjoanense. Se não apostarmos aí, não vamos ter sucesso nos escalões superiores", salienta Ricardo Pinto, elogiando o trabalho que vem sendo levado a cabo pelo coordenador, Tiago Bastos, para o aumento da base de recrutamento. "Vamos às escolas, sobretudo do primeiro ciclo, e divulgamos a modalidade. Desde que começámos a fazê-lo, sentimos que a procura pelo clube começou a crescer", explica.