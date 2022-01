Santa Clara - Sporting: Orquestra do campeão não soube tocar sem maestro

André Bucho com Arthur Melo Ontem às 22:43 Facebook

Sem Rúben Amorim no banco, o Sporting saiu derrotado dos Açores por 2-3, num jogo onde a defesa leonina abanou e foi uma sombra do que costuma apresentar.

O sonho da 12.ª vitória consecutiva do Sporting no campeonato afundou no meio do Atlântico, com o Santa Clara a travar o campeão nacional que nunca esteve confortável em campo, especialmente sem bola, com o setor defensivos muito intranquilo e sem a presença do mestre Rúben Amorim para definir a batuta a partir do banco. Os leões perdem internamente pela primeira vez esta temporada e são derrotados pelos açorianos pela primeira vez na história.