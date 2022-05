Santa Clara avança por Jota Silva

Atacante do Casa Pia, um dos destaques desta temporada na Liga 2, está na lista do clube açoriano. Foi peça chave na subida dos "gansos" à Liga.

A entrar no último ano de contrato, Jota Silva está próximo de deixar o Casa Pia neste mercado. O "Jack Grealish" de Pina Manique, assim é conhecido pelas parecenças físicas com o inglês do Manchester City, foi peça fulcral na subida dos gansos à Liga, mas não deverá vestir de negro na temporada 2022/23.

Com 14 golos e quatro assistências esta época, o atacante, sabe o JN, despertou a atenção do Santa Clara, que já está em negociações com o clube lisboeta e com o jogador de 22 anos.