Santa Clara carimba lugar no play-off e defronta Partizan

O Santa Clara confirmou esta quinta-feira a qualificação para o play-off da Liga Conferência Europa, ao vencer os eslovenos do Olimpija Ljubljana, por 1-0, ao qual soma o triunfo caseiro (2-0).

O conjunto açoriano, com várias baixas causadas por um surto de covid-19, venceu com um golo de Rui Costa, aos 73 minutos.

Para chegar à fase de grupos, o Santa Clara vai defrontar os sérvios do Partizan, que venceram na receção aos russos do Sochi, da Rússia, por 4-3, no desempate por penáltis, após um 2-2 no tempo regulamentar.