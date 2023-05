Santa Clara considera que é altura de "assumir os erros" e apela à união dos adeptos

JN/Agências Hoje às 00:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A direção do Santa Clara considerou hoje que é altura de "assumir os erros" e de "levantar a cabeça", apelando à união dos adeptos, após ter sido confirmada a descida do clube à II Liga de futebol.

"Esta não é altura para apontar o dedo a ninguém, nem de encontrar culpados. Valemos por um só. É altura de assumir os erros, levantar a cabeça e começar a trabalhar no futuro desta instituição. E o futuro escreve-se já amanhã. Pela voz de cada um de nós", realça o clube açoriano numa mensagem publicada nas redes sociais.

Após cinco épocas na I Liga, o Santa Clara foi relegado para o segundo escalão do futebol nacional a uma jornada do fim do campeonato, na sequência da vitória do Marítimo diante do Vizela (1-0).

PUB

O Clube Desportivo Santa Clara, que detém 40% da SAD, reconhece que este "não é o desfecho" desejado, mas lembra que "num mundo onde uns ganham, outros têm de perder".

"Esta é a altura em que o universo Santa Clara tem de estar unido em torno de um só objetivo: voltar ao lugar que é nosso. Agora é o tempo certo para cerrar fileiras e encarar os gigantes desafios que temos pela frente com a galhardia e bravura que define as grandes instituições", afirma o emblema insular.

Com 19 pontos em 32 jornadas, o conjunto açoriano foi despromovido mesmo antes de entrar em campo na 33.ª jornada (vai jogar no sábado diante do Portimonense), devido ao triunfo do Marítimo frente ao Vizela por 1-0, com um golo de Cláudio Winck, aos 90+5 minutos.

A vitória dos madeirenses também relega o Paços de Ferreira para a segunda divisão.

Até ao momento, os 'encarnados' de Ponta Delgada, últimos classificados do campeonato, têm quatro vitórias, sete empates e 21 derrotas.

Na época 2023/24, o Santa Clara vai voltar a alinhar na II Liga após cinco presenças consecutivas na principal divisão do futebol português.

Desde que voltou ao principal escalão do futebol nacional, o Santa Clara tinha conseguido ficar sempre entre os 10 primeiros classificados: 10º. em 2018/19, nono em 2019/20, sexto em 2020/21 e sétimo em 2021/22.

Em 14 de julho de 2022, já com a pré-época a decorrer e tal como aconteceu em 2021, foram anunciadas mudanças na SAD açoriana, que passou a ser detida pelo empresário e ex-vice-presidente do Cruzeiro do Brasil Bruno Vicintin, que substituiu Ismail Uzun na liderança da sociedade anónima, cargo que ocupava desde agosto de 2021.