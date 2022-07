Santa Clara contrata ex-F. C. Porto

Rodrigo Valente vai ser jogador do Santa Clara em 2022/23. Médio assinou um contrato válido por duas temporadas, com mais uma de opção

Rodrigo Valente, de 21 anos, chega aos açorianos depois de uma época com poucos minutos no Estoril: cumpriu apenas cinco jogos, nos quais não conseguiu marcar em nenhuma ocasião.

Contudo este pode ser um cenário favorável ao jogador que fez toda a formação no F. C. Porto - embora não tenha conseguido estrear-se pela equipa principal - pois vai encontrar no Santa Clara o treinador Mário Silva, com quem conquistou a Youth League pelos dragões, na temporada 2018/19.

Rodrigo Valente procura recuperar o estatuto de titular, que desfrutou na equipa B do F. C. Porto, em 2020/21, que o levou inclusive a ser chamado várias vezes aos treinos da equipa de Sérgio Conceição.

Assim, este é o quinto reforço do Santa Clara para a nova temporada, após ter garantido Tomás Domingos (proveniente do Mafra), o médio Martim Maia (ex-Amora), Ricardo Silva (ex-F. C. Porto B) e Xavi Quintillà (ex-Villarreal).