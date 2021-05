Santa Clara Europeu e Farense despromovido

Hoje às 21:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O Santa Clara garantiu, nos atuais moldes, pela primeira vez a presença numa competição europeia ao apurar-se para a Liga da Conferência da Europa, fruto da vitória sobre o Farense, por 4-0, empurrando os algarvios para a descida de divisão.

Noite de muitas emoções se viveu esta quarta-feira nos jogos da 34.º e última jornada da Liga. De alegria para uns e de profunda tristeza para outros.

Nos Açores, viveram-se sentimentos contraditórios em campo. De um lado, a festa do Santa Clara pela qualificação europeia, a segunda se se tiver em conta a presença na Taça Intertoto; do outro, o desespero do Farense por não se conseguir firmar no principal escalão do futebol profissional, depois de ter estado ausente 18 anos, e ver confirmada a descida à Liga 2 com a derrota por 4-0 no fecho da Liga.

Os insulares cumpriram o que lhes era exigido para darem asas ao sonho europeu ao vencerem o Farense, vendo ainda o rival Vitória de Guimarães, com quem disputavam a última vaga europeia, claudicar na receção ao Benfica (3-1).