Santa Clara ganha ao Paços de Ferreira e sobe ao sétimo lugar

A equipa açoriana aproveitou a expulsão madrugadora de Vekic e venceu com golos de Lincoln e Ricardinho (2-0).

O Santa Clara impôs-se, este domingo, na receção ao Paços de Ferreira, que jogou em inferioridade numérica desde os cinco minutos, subindo ao sétimo lugar do campeonato.

No Estádio de São Miguel, Lincoln, num livre direto resultante da jogada que valeu a expulsão com vermelho direto do guarda-redes pacense Igor Vekic, marcou o primeiro golo dos açorianos, aos nove, com Ricardinho (67) a fechar a contagem.

Num encontro entre equipas que já asseguraram a permanência, o Paços somou o quarto jogo seguido sem ganhar e caiu para o 10.º posto, com 38 pontos, estando agora três lugares atrás do Santa Clara, que tem mais dois pontos e pôs fim a uma série de três empates consecutivos.