Santa Clara ganha ao Vizela e fica mais tranquilo

Arthur Melo Ontem às 23:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Os açorianos continuam a subir na classificação e estão cada vez mais longe da zona perigosa da tabela, ao contrário dos vizelenses.

Foi com chuva intensa que o Santa Clara regressou, quatro jornadas depois, aos triunfos no campeonato. Este domingo, frente ao Vizela, que não venceu nenhum dos últimos cinco jogos, os açorianos triunfaram por 3-1, com todos os golos obtidos na segunda parte.

Depois de uma primeira parte equilibrada e sem grande história, a emoção cresceu na etapa complementar devido às alterações operadas por Mário Silva. As entradas de Óscar Barreto (duas assistências) e Rui Costa (um golo) mexeram com o jogo e com o marcador. Seria, contudo, um autogolo de Bruno Wilson a abrir caminho à vitória do Santa Clara.

Agora no 10.º lugar, os açorianos passam a somar 29 pontos, mais cinco do que o Vizela, que está quatro acima da linha de água.