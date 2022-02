Benfica vence Santa Clara com reviravolta em dois minutos. Veja os golos e os casos

O Benfica venceu (2-1), este sábado, no Estádio da Luz, o Santa Clara em jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga. Mohebi marcou para os açorianos, mas Darwin, em dois minutos, deu a volta ao marcador.

O Santa Clara inaugurou o marcador aos 20 minutos, por Mohebi, na sequência de um ataque rápido. Num primeiro momento, foi assinalado fora de jogo a Rui Costa, jogador que fez a assistência, mas o VAR acabou por validar o golo dos açorianos.

Na segunda parte, Mikel Villanueva derrubou Rafa na área e, na hora de marcar a grande penalidade, Darwin não falhou e empatou o marcador. Apenas dois minutos depois, o avançado uruguaio selou a reviravolta após passe de Yaremchuck.

Com este triunfo, o Benfica, terceiro colocado, passou a somar 50 pontos, ficando a 10 do F. C. Porto e quatro do Sporting, equipas que empataram na sexta-feira no Dragão (2-2), enquanto o Santa Clara, que não perdia há cinco jogos, manteve-se com 24, em 10.º.

