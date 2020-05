Santa Clara já chegou a Lisboa após viagem ter sido adiada duas vezes

JN/Agências Hoje às 18:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O Santa Clara chegou este sábado a Lisboa, onde vai permanecer até ao final da Liga, depois de o voo, inicialmente marcado para sexta-feira, ter sido adiado duas vezes.

Os açorianos aterraram por volta das 13 horas no aeroporto Humberto Delgado e já estão instalados na unidade hoteleira que os irá hospedar até ao fim do campeonato. A equipa vai realizar testes de despiste ao covid-19 ainda este sábado e treinará, ainda, no ginásio.

O voo do Santa Clara para o continente estava inicialmente marcado para o meio da tarde de sexta-feira, tendo sido adiado para as 23.45 horas e depois para as 11 deste sábado.

Segundo o que agência Lusa apurou, a comitiva do Santa Clara chegou a entrar no avião, mas a entrada de um pássaro no motor impediu a descolagem. Por indicação da Direção-Geral da Saúde, o Santa Clara teve de voar num voo fretado, operado pela SATA e que custou cerca de 30 mil euros aos cofres do emblema açoriano.

Os açorianos vão jogar na Cidade do Futebol, em Oeiras, na condição de visitados para evitar possíveis surtos da covid-19.

No retomar do campeonato, os açorianos vão receber o Sp. Braga a 5 de junho, às 19 horas, seguindo-se os confrontos com o V. Setúbal (fora), Portimonense (casa), Benfica (fora), Boavista (fora), Marítimo (casa), Sporting (fora), Aves (casa), Rio Ave (fora) e V. Guimarães (casa).