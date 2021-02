Santa Clara-Paços de Ferreira vai ter adeptos nas bancadas

JN Hoje às 11:45 Facebook

O jogo entre Santa Clara e o Paços de Ferreira, no dia 27 às 17 horas, vai ter adeptos nas bancadas.

"A Santa Clara Açores, Futebol S.A.D informa que o jogo entre CD Santa Clara-FC Paços Ferreira, da 21.ª jornada da Liga NOS, terá público nas bancadas, o que acontece pela primeira vez no ano 2021 no Futebol Profissional em Portugal", informa o emblema dos Açores em comunicado.

Este será o terceiro jogo do Santa Clara na presente temporada a contar com a presença de público, depois dos jogos diante do Gil Vicente e Sporting CP, "facto que se constitui concomitantemente como um orgulho mas também como uma tremenda responsabilidade", descreve o clube.

"Novamente, temos total convicção de que o povo açoriano voltará a corresponder às recomendações das entidades competentes e será exemplo de civismo, sensatez e retidão num momento exigente para todos", pode ler-se na nota, que detalha que, por decisão da Direção Regional da Saúde dos Açores, os adeptos visitantes não poderão ainda comparecer no Estádio de São Miguel nesta partida.