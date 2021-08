Santa Clara perde em Belgrado e diz adeus à Europa

JN Hoje às 22:16 Facebook

O Santa Clara foi eliminado no play-off da Liga Conferência Europa ao perder, esta noite de quinta-feira, com os sérvios do Partizan, em Belgrado, por 2-0, resultado que anulou a vantagem de 2-1 que levava da primeira mão.

Os açorianos só se podem queixar deles próprios, pois até fizeram uma exibição regular, no entanto dois erros em dois minutos revelaram-se fatais para as aspirações de chegarem à fase de grupos.

Ricardo Gomes, aos 25 minutos, colocou o Partizan a vencer na conversão de uma grande penalidade, a castigar falta de Mikel sobre o avançado. Logo de seguida, o Santa Clara levou com outro balde de água fria, após erro do guarda-redes Marco bem aproveitado por Sanicanin.

Os comandados de Daniel Ramos ainda foram à procura do golo para levar a eliminatória para prolongamento, mas apesar do ascendente, faltou discernimento no último terço do terreno.