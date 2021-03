JN/Agências Hoje às 17:51 Facebook

Beirões estiveram perto de celebrar primeiro sucesso fora de casa, mas autogolo mudou a história do jogo

O Tondela esteve muito perto de conseguir a primeira vitória na condição de visitante nesta Liga, perante um Santa Clara que, mesmo reduzido a nove elementos, conseguiu resgatar um ponto nos descontos.

A partida, entre duas formações tranquilas na tabela, não foi um grande espetáculo e o empate acabou por se ajustar. Faltaram ocasiões de golo nas duas balizas e as poucas que aconteceram foram anuladas pelos guarda-redes. Seriam, então, os erros a fazer funcionar o marcador: os beirões marcaram primeiro, em cima do apito para intervalo, com Mario González a corresponder da melhor forma a um cruzamento de Khacef.

O Santa Clara mudou o sistema na segunda parte e teve dois jogadores expulsos (Fábio Cardoso e Allano), mas a persistência dos açorianos foi recompensada nos descontos, num corte infeliz de Yohan Tavares, a marcar de cabeça na própria baliza, após um lançamento de linha lateral de Ukra.

Um empate que penaliza o mau jogo das duas equipas, que se exibiram uns bons furos abaixo do que já mostraram esta temporada.

Veja o resumo do jogo: