Santa Clara regressa aos triunfos na receção ao Estoril Praia

O Santa Clara venceu, este domingo, o Estoril Praia por 2-0, em jogo da 29.ª jornada da Liga, e regressou aos triunfos no campeonato, enquanto os "canarinhos" aumentaram a série negativa.

Em Ponta Delgada, a equipa açoriana adiantou-se no marcador com um golo de Ricardinho, aos 44 minutos, e ampliou a vantagem aos 53, por intermédio do japonês Tagawa.

Com este triunfo, o Santa Clara, que não vencia há três jogos, está no oitavo lugar, com 34 pontos, enquanto o Estoril Praia, que somou a terceira derrota seguida no campeonato, é nono, com os mesmos 34.

Veja o resumo do jogo: