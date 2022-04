Santa Clara segura Ricardinho com cláusula de rescisão milionária

JN Hoje às 17:52 Facebook

Em estreia no escalão maior do futebol português, Ricardinho tem sido uma das revelações desta época e desde esta terça-feira vale 15 milhões de euros.

O Santa Clara anunciou, esta terça-feira, a renovação do contrato de Ricardinho, o médio de 25 anos que está a ser uma das revelações do campeonato, naquela que é a sua época de estreia na Liga.

Em comunicado, o emblema açoriano diz que "a celebração de novo vínculo contratual do jogador com a nossa sociedade desportiva mostrou-se vantajosa para todas as partes envolvidas", adiantando que o jogador passa a ter uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros. O novo vínculo é válido até junho de 2025.

Ricardinho chegou esta temporada ao Santa Clara, depois de ter brilhado no terceiro escalão do futebol português, com as camisolas de Praiense e Torreense. Quase sempre titular, conta cinco golos e duas assistências em 39 jogos disputados.