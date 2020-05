Santa Clara vai disputar jogos da Liga na Cidade do Futebol

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:39 Facebook

O clube açoriano anunciou, esta terça-feira, que vai disputar os últimos jogos da Liga na Cidade do Futebol.

Em comunicado, o Santa Clara informou que Oeiras será a "casa" do clube nas últimas dez jornadas que faltam jogar na Liga.

"Tendo em consideração, os tempos excepcionais que vivemos, a necessidade de salvaguarda da saúde pública dos açorianos e açorianas e de todo o povo português em geral e a incerteza quanto à manutenção das quarentenas obrigatórias na Região Autónoma dos Açores, a Santa Clara Açores, Futebol S.A.D em sequência das normas impostas pelo protocolo emitido pela DGS no passado dia 10 de Maio, informa que, em devida articulação com a Liga Portugal, irá realizar os jogos em falta referentes à Liga NOS, na condição de visitado nas instalações da Cidade do Futebol, a qual funcionará como centro de estágio até ao final da presente temporada", pode ler-se em comunicado.

O Santa Clara ocupa a 10.ª posição na Liga, com 30 pontos. O regresso da competição está previsto para os dias 30 e 31 de maio,