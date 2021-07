Santa Clara triunfa na estreia europeia

Bernardo Monteiro Hoje às 21:54 Facebook

Na estreia nas competições europeias, que coincidiu com o batismo da nova Liga Conferência da Europa, o Santa Clara derrotou os macedónios do Shkupi (2-0), na primeira mão da eliminatória, tendo realizado uma exibição irrepreensível a todos os níveis, que resultou num passo de gigante rumo à próxima eliminatória. Dia 29 joga-se a segunda mão, nos Açores.

Cedo se percebeu que os açorianos tinham mais qualidade e capacidade do que os oponentes, sendo que nunca demonstraram dificuldades em controlar os ritmos do jogo, nem em dominar o adversário.

A desorganização do Shkupi era notória, bem como a dificuldade para acompanhar a velocidade e combinações do Santa Clara, o que resultou no primeiro golo do Santa Clara nas competições europeias, quando Abdul introduziu a bola na própria baliza, à passagem do minuto 30.

Os portugueses foram para o intervalo a ganhar mas não abrandaram o ritmo na segunda parte. Aos 49 minutos, numa entrada a todo o gás, Carlos Jr., que no ano passado se tornou o melhor marcador da história do clube, respondeu da melhor maneira a um centro de Allano e fez o segundo golo.

Quando já se pensava no jogo da segunda mão, que se realiza no próximo dia 29, Costinha, que saiu do banco, tratou de fazer o terceiro dos açorianos e tranquilizar a equipa de Daniel Ramos para o póximo embate com o Shkupi.

Eis o onze inicial utilizado pelos açorianos: Marco; Rafael Ramos, Mikel Villanueva, João Afonso e Mansur; Morita, Anderson Carvalho e Lincoln; Carlos Jr., Allano e Cryzan (jogaram também Rui Correia, Rui Costa, Costinha, Jean Patric e Ricardinho)