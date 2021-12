Santa Clara vence Arouca e deixa provisoriamente o último lugar

JN/Agências Hoje às 18:43 Facebook

O Santa Clara venceu, este domingo, por 2-1 na receção ao Arouca, em jogo da 13.ª jornada da Liga, conquistando a segunda vitória na prova e abandonando provisoriamente o último lugar.

Dois golos marcados pelo brasileiro Cryzan, aos 21 e 45+5 minutos, permitiram à equipa açoriana regressar aos triunfos no campeonato, após oito jogos seguidos sem vencer, tendo Arsénio concretizado, aos 45+1, o tento solitário dos visitantes.

O Santa Clara, que tinha vencido na Liga pela única vez em 29 de agosto (1-0 ao Gil Vicente), subiu ao 16.º e antepenúltimo lugar, com 10 pontos, ultrapassando Moreirense e Belenenses SAD, cujos jogos nesta ronda foram adiados devido a surtos do coronavírus, enquanto o Arouca é nono colocado, com 13 pontos.

