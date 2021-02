Arthur Melo Hoje às 19:16 Facebook

Penálti de Crysan abriu caminho ao regresso dos açorianos aos triunfos como anfitriões

Cinco meses depois, o Santa Clara regressou aos triunfos no Estádio de São Miguel. Frente ao Belenenses SAD, conquistou a segunda vitória em casa esta época, num mau jogo de futebol. Para a equipa de Daniel Ramos valeu mais o resultado do que propriamente a exibição, que foi quanto baste.

Crysan, a figura da partida, abriu o ativo aos 13 minutos na conversão de um penálti, a castigar derrube sofrido pelo brasileiro por Cafú. O golo deu conforto aos açorianos, que passaram a gerir o jogo e o adversário.

Os azuis foram muito curtos ofensivamente. Embora com mais bola e mais posse, a equipa de Petit nunca incomodou verdadeiramente Marco. As melhores ocasiões de golo até foram dos açorianos, tendo Crysan ficado à beira do bis aos 67 minutos (acertou na trave). O Santa Clara acabou Clara por selar o êxito nos descontos, num autogolo de Diogo Calila (90+3).

A vitória permite aos açorianos festejarem com alegria o centenário do clube, ao ​​​​​​​passo que a derrota dos azuis volta a demonstrar as fragilidades ofensivas da equipa de Petit.

