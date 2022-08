Santiago Mascotelos com subida histórica

Aposta nas camadas jovens continua a ser prioridade. Clube tem crescido desportivamente e em termos de infraestruturas.

O Santiago Mascotelos Futebol Clube foi promovido ao escalão máximo da Associação de Futebol de Braga, depois de ter garantido o estatuto de melhor segundo classificado das três séries da Divisão de Honra, uma vez que falhou a subida direta no reduto do Celoricense, no último minuto. Consumada a ambicionada ascensão à divisão Pró-Nacional, o clube já tem metas definidas para os próximos anos. Luís Mendes, com duas subidas consecutivas, permanece no comando técnico e doze novos jogadores foram contratados.

"Quando cheguei ao clube, em 2014, o grande objetivo foi sempre chegar ao Pró-Nacional. Agora, queremos consolidar-nos nesta divisão, porque achamos que é o patamar certo", assumiu o presidente João Faria, acrescentando: "É cedo para pensar em voos maiores. O clube precisa de se estruturar. São duas subidas consecutivas, mas não nos podemos deslumbrar com os sucessos".