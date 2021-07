Santos anuncia acordo com Benfica por Kaio Jorge mas atleta assina pela Juventus

JN Ontem às 23:50 Facebook

O presidente do Santos admitiu, esta segunda-feira, que o Benfica está interessado na contratação de Kaio Jorge mas o jogador acabou por assinar um pré-acordo com a Juventus de Cristiano Ronaldo.

Com contrato com o Santos válido até 31 de dezembro, o avançado brasileiro de 19 anos já pode assinar livremente por outro clube e deixar a equipa pela qual fez a formação. O Benfica era um dos clubes apontados a Kaio Jorge e o presidente do Santos, de onde os encarnados já contrataram Lucas Veríssimo, confirmou mesmo um acordo.

"O negócio avançou da nossa parte. O Santos está de acordo com a última proposta feita pelo Benfica e agora cabe ao clube negociar com o jogador", disse Andrés Rueda ao jornal "O Jogo".

Só que as negociações parecem ter caído por terra, uma vez que a imprensa brasileira garante o jovem de 19 anos assinou um pré-acordo com a Juventus e vai juntar-se a Cristiano Ronaldo em janeiro.