Santos com mais um caso de covid-19 no plantel

O Santos, orientado pelo treinador português Jesualdo Ferreira, que defronta esta quarta-feira o Santo André no regresso do Campeonato Paulista, regista novo caso de um jogador infetado com covid-19, que foi "afastado e isolado".

Este elemento, cuja identidade não foi divulgada, é o quinto da equipa do Santos a testar positivo ao novo coronavírus, tendo os restantes quatro já recuperado e sido integrados no restante plantel às ordens de Jesualdo Ferreira.

Após conhecidos os resultados dos testes realizados no domingo ao plantel e equipa técnica "um atleta foi diagnosticado com o coronavírus", "foi afastado e permanecerá isolado" refere o Santos no seu sítio na Internet.

O Santos regressa à competição frente ao Santo André, na Vila Belmiro, em jogo referente à 11.ª e penúltima ronda da primeira fase da prova, cerca de quatro meses após a interrupção do campeonato Paulista devido à pandemia de covid-19.

O regresso à competição não está a ser fácil para Jesualdo Ferreira, que, além de um jogador afastado por covid-19, viu Everson e Eduardo Sasha pedirem rescisão contratual, Evandro e Yuri Alberto deixarem o clube e tem Jobson suspenso.