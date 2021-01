Santos garante final 100% brasileira na Libertadores

Bernardo Monteiro Hoje às 20:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O "Peixe" juntou-se ao Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, ao bater o Boca Juniors (3-0) na meia-final da Taça Libertadores. Depois de 2005 e 2006, dois clubes canarinhos voltam a discutir o título.

Com a vitória frente aos argentinos do Boca Juniors, consumada na madrugada de ontem, o Santos garantiu a presença na final da Taça Libertadores, contra o Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, naquela que será a terceira final totalmente brasileira, da história da competição, iniciada em 1961.

Os golos de Pituca (16 minutos) Soteldo (49) e Lucas Braga (51) foram suficientes para o "Peixe" carimbar a passagem ao derradeiro jogo, agendado para o próximo dia 30 no Maracanã, Rio de Janeiro, depois de no embate da primeira mão, disputado na Bombonera, casa da equipa do ex-Benfica, Eduardo Salvio, ter registado um empate (0-0).

Antes de Abel Ferreira conseguir suceder a Jorge Jesus como técnico presente na final da competição mais importante do futebol sul-americano, o ex-treinador do Flamengo endereçou-lhe palavras de motivação. "Falei ao Abel Ferreira antes de eliminar o River Plate e disse que gostava que houvesse um novo português no Maracanã, visto eu não poder lá estar", afirmou o atual líder do Benfica.

À entrada para esta partida tanto o Palmeiras como o Santos se preparam para disputar a quinta final da Libertadores, apesar de contarem com palmarés diferentes. Se a antiga equipa do treinador luso, Jesualdo Ferreira, já foi feliz por três ocasiões (1961, 1962 e 2011) e apenas conta uma derrota (2003), no caso da equipa de Abel Ferreira o registo é o oposto, uma vez que apenas celebrou por uma ocasião (1999) e saiu derrotado nas restantes participações (1961, 1968 e 2000).

Esta será apenas a terceira vez que duas equipas brasileiras se encontram na final. Nas outras duas ocasiões em que o português foi a língua falada no jogo mais importante da prova (2005 e 2006) o denominador comum foi o São Paulo. Primeiro na vitória frente ao Atlético Paranaense (1-1 e 4-0) e depois na derrota contra o Internacional (2-1 e 2-2).

Bancadas vazias

PUB

Se em tempos normais seria um jogo capaz de juntar milhares de brasileiros no Estádio do Maracanã, desta feita os jogadores vão atuar perante uma plateia vazia, como medida para atenuar os efeitos da covid-19, que estão a devastar o Brasil.

Para assegurar o cumprimento destas regras será estabelecido um perímetro de segurança como meio de evitar aglomerações de adeptos nas imediações do estádio, algo que aconteceu nas partidas da meia-final, disputadas no Brasil.

Com o objetivo de compensar os adeptos que não poderão estar presentes para a ocasião será realizada uma transmissão do jogo à escala global, a partir do olhar atento de 27 câmaras, à semelhança do formato utilizado no Campeonato do Mundo.