Santos nega proposta das águias por Lucas Veríssimo

Luís Antunes Hoje às 01:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Orlando Rollo, líder do Santos, lamenta segundo não do Conselho Fiscal que inviabilizou a votação do Conselho Deliberativo, agendada para noite desta quinta-feira, sobre a proposta do Benfica por Lucas Veríssimo. Dirigente diz que jogador já acertou salário com as "águias".

O "não" do Conselho Fiscal do Santos foi suficiente para o Conselho Deliberativo do clube não apreciar a proposta do Benfica pelo jogador e adiar muito provavelmente o caso para depois das eleições do "Peixe", que se realizam a 12 de dezembro. Orlando Rollo, atual líder do Conselho e Gestão lamentou o sucedido.

"O presidente do Benfica veio ao Brasil, melhorou proposta antecipando uma parcela à vista. Lucas Veríssimo já acertou salário com o Benfica. Com a rejeição do Conselho Fiscal, não cabe nem a votação, mas eu gostaria de deixar claro os desdobramentos no caso da não negociação. A proposta do Al-Nassr é um pouco melhor, mas atleta não quer ir", sublinhou aquele responsável na noite de quinta feira, no Brasil.

O Benfica oferecera 6,5 milhões de euros contra os 5,4 milhões do Al Nassr, mas forma de pagamento e os encargos financeiros de uma eventual antecipação gerariam uma diferença de cerca de 300 mil euros a favor da oferta árabe, segundo as contas do órgão fiscalizador daquele clube.

O caso fica para já em suspenso e as águias devem esperar pelo ato eleitoral do emblema paulista.