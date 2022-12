Santos recorda o "rei eterno" Pelé e decreta luto de sete dias

JN/Agências Hoje às 20:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O Santos, clube no qual Pelé jogou praticamente toda a carreira, lamentou a morte do "eterno" futebolista, postando no seu site uma foto com uma coroa real em fundo preto e decretando um luto de sete dias.

"Morre Edson Arantes do Nascimento, o nosso eterno Pelé", intitula o clube 'canarinho', no qual a grande referência do futebol mundial jogou entre 1956 e 1974.

O Santos recorda alguns dos feitos de quem se fez homem no clube e "lamenta profundamente o falecimento do melhor jogador de futebol de todos os tempos".

PUB

"O homem que levou ao mundo o nome do Alvinegro Praiano, o nosso maior ídolo, que eternizou a camisa 10 e a transformou numa obra de arte. Qualquer homenagem é pequena perto da grandeza de Edson Arantes do Nascimento, o nosso eterno Rei Pelé", despediu-se a instituição.

No texto, o Santos recorda os seus 1.091 golos em 1.116 jogos, bem como os 45 títulos do "menino de três corações" com a camisola do Santos.

"Assim, o mundo viu nascer, crescer e se tornar um atleta com números inigualáveis. Um homem que se foi, uma história que será contada por todos os tempos", referem os brasileiros.

O Santos assume a "imensa tristeza e pesar" na hora de decretar "luto oficial de sete dias e bandeira a meia haste", endereçando os seus pêsames aos familiares e a todos os apaixonados do desporto, que considera serem "súbditos do Rei, para sempre".

Pelé, nascido a 23 de outubro de 1940 na cidade Três Corações, em Minas Gerais, foi o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, marcou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira e jogou pelo clube brasileiro Santos e pelo New York Cosmos, dos Estados Unidos.

Foi ainda ministro do Desporto no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998 e eleito o desportista do século pelo Comité Olímpico internacional (1999) e futebolista do século pela FIFA (2000).