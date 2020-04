Santos recruta no futebol de rua

Nuno Barbosa Hoje às 10:19 Facebook

Sábado, 30 de março. O sol já se tinha posto. A ação decorre nas ruas do bairro São Francisco, em São Luís do Maranhão e foi gravada em vídeo. As imagens chegaram a todo o Brasil, espalharam-se pelo Mundo, mas fixaram-se desde logo na retina dos grandes clubes canarinhos.

Athletico e Cruzeiro tentaram a sorte, mas foi ao Santos, de Jesualdo Ferreira, que saiu a sorte grande. Assim que o período de isolamento social terminar, informou, agora, o clube santista, os jovens protagonistas Caio (10 anos) e Caíque (11) vão prestar provas nas escolinhas da filial de São Luís da divisa alvinegra.

Será o final feliz de uma história que começou com o risco que qualquer fuga à quarentena, motivada pela pandemia da Covid-19, representa por estes dias. Caio e Caíque, apaixonados por futebol, resolveram disputar uma peladinha de rua com os amigos, longe de imaginarem que isso iria mudar-lhes as vidas.