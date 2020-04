São desportistas e médicos no combate ao coronavírus

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 15:42 Facebook

A pandemia é mundial e não tem dado descanso. O novo coronavírus veio para ficar e o universo desportivo, em standby em quase todas as modalidades e países, tem vivido uma conjuntura praticamente inédita.

Frederico Varandas, presidente do Sporting, é a "cara" mais mediática do desporto português na linha da frente no combate à Covid-19. No entanto, não é o único soldado neste duelo. Com os campeonatos parados e as necessidades crescentes de profissionais de saúde no ativo, são vários os atletas profissionais que colocaram os golos e a prática desportiva a "meio gás", para vestirem a bata branca a tempo inteiro.

Dos triplos às manchetes, passando pelas altas velocidades dos patins, aos jogos frenéticos de andebol. A paixão é comum a todos, mas as últimas semanas têm sido dedicadas ao outro amor de uma vida: a medicina e o auxílio ao próximo. Afinal, esta é uma batalha que diz respeito a todos. E, apenas de esforços unidos, conseguiremos conquistar a tão desejada vitória.